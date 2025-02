Inscrições para o Conselho de Trânsito do Distrito Federal são prorrogadas

O prazo de inscrição para representantes da sociedade civil organizada participarem do Conselho de Trânsito do Distrito Federal (Contrandife) foi estendido e vai até sexta-feira (14). Poderão participar da seleção entidades com comprovada experiência na área de trânsito, com sede ou filial e atuação no Distrito Federal. Serão escolhidas quatro entidades para compor o conselho, que conta com presidente e representantes do Detran-DF, do DER-DF, das polícias Militar e Rodoviária Federal e especialistas na área de trânsito, psicologia e medicina. O resultado final será divulgado em 14 de março.

As entidades deverão indicar três pessoas, duas das quais serão escolhidas pelo secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, para assumir os cargos de conselheiro titular e suplente. Esses integrantes deverão ser apontados no ato da inscrição. A função, que é remunerada, poderá ser ocupada por até dois anos. “O envolvimento da sociedade civil é essencial para construirmos políticas públicas cada vez mais assertivas para formulação de programas e ações de segurança viária”, reforça o secretário.

Os conselheiros poderão contribuir diretamente para a formulação de programas e ações de segurança viária, além de atuar diretamente no julgamento em segunda instância de recursos em face de infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de trânsito do DF.

Contrandife

O Contrandife é um órgão de deliberação coletiva, vinculado à Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), normativo, consultivo e coordenador do Sistema de Trânsito do Distrito Federal. Entre as suas atribuições, destaca-se o julgamento em segunda instância dos recursos interpostos em face das penalidades aplicadas pelos órgãos de trânsito do DF. O colegiado também é responsável por acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos.

Para participar, basta preencher o formulário disponível neste link https://www.ssp.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2025/01/ANEXO-I-FORMULARIO-DE-INSCRICAO-CONTRANDIFE.pdf e enviar para o e-mail contrandife@ssp.df.gov.br, bem como toda a documentação solicitada em edital, como cópia de identidade, estatuto social da entidade e comprovante de endereço.

Confira o edital de chamamento.

Serviço

Inscrições: até sexta-feira (14)

Resultado preliminar: dia 21

Recurso: entre os dias 21 e 28

Resultado final: 14/3.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública