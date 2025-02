Brutalidade: mulher atacou rival com facão e arrancou parte da orelha com mordidas

Uma mulher foi presa preventivamente após tentar matar um rival com golpes de facão. Além das facadas, segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a mulher decepou 70% da orelha do homem a dentadas. O crime ocorreu em Cavalcante (GO), em dezembro de 2024, a suspeita, porém, foi presa preventivamente por tentativa de homicídio somente nesta sexta-feira (7/2).

O crime ocorreu três dias antes do Natal. A corporação informou que, à época, a suspeita surpreendeu a vítima e desferiu contra ela diversos golpes de facão, o que causou severas lesões nos braços e na cabeça do homem. Após decepar, com mordidas, 70% de uma das orelhas da vítima, a mulher o ameaçou dizendo que “terminaria o serviço”.

Após instrução do inquérito, representou-se pela prisão preventiva da mulher. A presa foi encaminhada ao Presídio Feminino de Formosa (GO), onde está à disposição da justiça.