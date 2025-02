Secretária celebra evolução no combate à insegurança alimentar no DF

10/02/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - CB.Poder entrevista a Secretária do Desenvolvimento Social do DF. Ana Paula Marra. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra, comemorou a implementação de novos restaurantes comunitários no DF ao longo de 2024. Entrevistada pelas jornalistas Ana Maria Campos e Sibele Negromonte no programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, desta segunda-feira (10/2) ela ainda comentou sobre como esses restaurantes têm combatido a insegurança alimentar na capital e os planos de ampliação para novas regiões.

“Em 2024, houve uma grande ampliação nas refeições dos restaurantes comunitários. Dos nossos atuais 18 restaurantes, 13 já estão com café da manhã a 50 centavos, almoço a R$ 1 e jantar a R$ 0,50. Com R$ 2, garantimos as três principais refeições do dia à população mais vulnerável aqui no DF. Desde 2019, início da gestão do governador Ibaneis, tínhamos oferecido 6 milhões de refeições e, em 2024, ultrapassamos 14 milhões”, comemora a secretária.

Ana Paula acrescenta que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) de 2024, apontou uma elevação do índice de segurança alimentar e nutricional no DF de 9,2%, bem acima da média nacional. Isso mostraria o impacto que o investimento recente em ações sociais tem tido nas populações mais carentes da capital.

Ela explica ainda que os restaurantes agora contam com especialistas para garantir melhor segurança alimentar para quem recebe os benefícios. “Pela primeira vez, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) tem servidores efetivos que são nutricionistas, e nós os distribuímos em todos os restaurantes para garantir um cardápio adaptado, com proteína e carboidrato balanceados, para que as pessoas tenham refeições mais nutritivas”, afirma Ana Paula.

Ampliação

A secretária afirma que foi uma determinação do governador Ibaneis Rocha (MDB) que, até o final de seu mandato, todos os restaurantes comunitários do DF sirvam três refeições diárias. O GDF e a Sedes estão preparando as licitações dos restaurantes que ainda não foram ampliados e, até o final de 2025, a intenção é de que todos os 18 estejam com ampliação garantida.

Além disso, também estão sendo analisadas regiões para implementação de novos restaurantes. “Nossa intenção é que haja um restaurante em cada Região Administrativa. Mas, conforme o orçamento disponível, priorizamos as regiões com maior índice de insegurança alimentar e nutricional, como foi o caso do Varjão, Samambaia Expansão, Sol Nascente e Arniqueira, onde construímos e inauguramos restaurantes nos últimos anos. A próxima, provavelmente, é Ceilândia. Como é uma cidade muito grande, provavelmente colocaremos mais um restaurante lá”, detalha.

