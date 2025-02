Engarrafamento no Eixo Monumental complica trânsito na região central

Engarramento no Eixo Monumental devido ao Encontro de Prefeitos e Prefeitas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães - (crédito: Foto: Giovanna Sfalsin/CB/D.A Press)

O trânsito no Eixo Monumental ficou congestionado na manhã desta terça-feira (11/2) devido à solenidade de abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, até quinta-feira (13/2). O evento, que reúne gestores municipais de todo o país e conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impactou o fluxo de veículos na região.



No sentido Sul-Norte, o retorno do Centro de Convenções foi fechado, e no sentido contrário, apenas uma faixa estava liberada para acesso ao local, causando lentidão no tráfego. No Eixo Monumental Norte, as duas faixas da esquerda concentraram a maior parte do engarrafamento, com motoristas tentando acessar o retorno interditado.

Segundo o Detran-DF, as ações foram intensificadas desde a noite dessa segunda-feira (10/2) para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito na região. As equipes de fiscalização atuam na sinalização e reversão das vias do Eixo Monumental para orientar os condutores e coibir estacionamento irregular.

Além disso, afirmaram que seguem monitorando a área e aplicando medidas contra infrações que comprometam a mobilidade e a segurança. Diante do alto número de participantes, é recomendado que os condutores evitem as vias S1 e N1, optando por rotas alternativas como o Setor Militar Urbano e o Parque da Cidade. É sugerido ainda, que os participantes do evento devem utilizar os estacionamentos do Parque da Cidade e evitar estacionar em locais proibidos.