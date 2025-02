Homem é preso por tráfico de drogas no Condomínio Del Lago, no Itapoã - (crédito: PMDF)

Um homem foi preso por tráfico de drogas na Quadra 12 do Condomínio Del Lago, no Itapoã. A ação ocorreu na noite dessa segunda-feira (11/02), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP 40) do 20º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A operação foi desencadeada após o serviço de inteligência da PMDF confirmar que o local era utilizado como ponto de venda de drogas. Durante patrulhamento de rotina, a equipe do GTOP 40 abordou um rapaz que saía da residência alvo da denúncia. Na revista, foi encontrada uma pequena porção de maconha embalada em papel plástico preto. O homem não ofereceu resistência quando os policiais entraram na casa. Ao ser questionado, o autor confessou ter acabado de vender a droga.

Durante buscas no interior da residência, foram encontrados cinco tabletes grandes e uma poção menos de maconha, uma porção de cocaína, um pote com sementes de maconha, uma balança de precisão e R$ 539,00 em dinheiro. Além disso, um pé de maconha foi encontrado no quintal da casa.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia (DP) para os procedimentos legais.

Resultado da operação:

- 1 indivíduo preso por tráfico;

- 1 usuário conduzido à DP;

- 5 tabletes de maconha;

- 1 porção de cocaína embalada em papél plástico;

- 1 porção de maconha menor embalada em papel filme;

- 3 aparelhos celulares;

- Sementes de maconha dentro de um pote de plástico;

- 1 muda de maconha;

- R$ 539,00 em espécie;

- Faca e papel filme usados para fracionar a droga;

- 1 balança de precisão.