Traficantes que abasteciam usuários de alta renda na Asa Norte são presos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 5ª Delegacia de Polícia (área central), desencadeou, nesta sexta-feira (7/1), uma operação para combater o tráfico de drogas na Asa Norte e deu cumprimento a cinco mandados de prisão de diferentes regiões do DF. A ação contou com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da equipe do Canil da PCDF.

A investigação, iniciada em julho de 2024, revelou que os alvos atuavam individualmente no fornecimento de drogas, sem vínculo direto entre si, mas todos abasteciam usuários de alta renda da Asa Norte. Os entorpecentes eram comercializados na modalidade delivery, com negociações feitas por aplicativos de mensagens e pagamentos por transferências bancárias.

Os mandados foram cumpridos nas regiões de Asa Norte, Sobradinho, Águas Claras, Riacho Fundo e Planaltina/DF. Os cinco presos têm 37, 34, 32, 28 e 24 anos. Durante as buscas, foram apreendidas grandes quantidades de drogas, incluindo maconha, cocaína, MD (metanfetamina), ecstasy e haxixe, além de balanças de precisão, aparelhos celulares, máquinas de cartão de crédito e dinheiro em espécie. Em um dos locais de cumprimento de mandado, foi encontrada uma estufa utilizada para o cultivo de maconha com fins comerciais.

Os suspeitos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas podem ultrapassar 15 anos de reclusão. A PCDF segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos.