PM Ambiental resgata 16 aves silvestres mantidas em cativeiro em Santa Maria

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal (BPMA) resgatou, nesta terça-feira (11/2), 16 pássaros silvestres mantidos ilegalmente em cativeiro, em Santa Maria. A ação foi realizada após levantamentos realizados pelo serviço de inteligência do Grupo Tático Ambiental (GTA), do BPMA.

No local, foram encontrados dois coleirinhos (Sporophila cerulescens) e 14 baianos (Sporophila nigricollis), ambas espécies pertencentes à fauna silvestre brasileira. Segundo os militares, nenhum dos animais possuía registro ou autorização para criação em cativeiro, configurando infração à legislação ambiental.

Foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o criador e as aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para receberem os cuidados necessários antes da reintrodução na natureza.