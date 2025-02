Ataque a tiros: casal dispara contra rival, erra tiro e acerta cliente

Câmeras de segurança registraram um ataque a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas, na QNJ 7 de Taguatinga. Segundo as investigações, o crime foi cometido por um casal: um homem de 57 anos e uma mulher de 27. O casal estava em um carro e, ao passar pela rua, avistou uma moça com quem tinham uma rixa antiga, e abriu fogo, a atingindo de raspão. Uma cliente, que não estava envolvida no conflito, também foi baleada.

O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (10/2), às 6h, e foi elucidado pelos investigadores da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). As imagens são nítidas e mostram a mulher alvo do casal junto a outros colegas em um carro parado na rua. De acordo com a polícia, os autores bebiam próximo dali e se depararam com a vítima.



É possível ver que, antes dos disparos, a vítima e o casal parecem discutir. Enquanto isso, uma senhora está na porta da distribuidora e parece não se dar conta da situação. Segundo depois, o casal atira contra a mulher, acertando-a de raspão. A cliente também ficou ferida com um tiro no peito e foi encaminhada ao hospital, onde aguarda por cirurgia.

Nesta tarde, os policiais civis empreenderam diligências e prenderam o casal. Os dois estavam escondidos em uma chácara no Incra, com duas armas de fogo, 63 munições, assim como o veículo utilizado no crime. “Eles responderão por homicídio tentado qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e passarão por audiência de custódia”, finalizou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP.