Distrito Federal está em alerta amarelo para tempestades, segundo Inmet

Apesar do solzão que iluminou Brasília pela manhã, o Distrito Federal segue em alerta amarelo para chuvas intensas, com possibilidade de volume de chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Apesar do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, é importante tomar precauções.

De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal deve ter um dia com temperaturas estáveis, com mínima de 17°C e máxima 25°C. A umidade relativa do ar, por sua vez, deve oscilar entre 95% nas primeiras horas do dia e 60% no período mais quente. O vento terá intensidade fraca a moderada, com rajadas ocasionais pela tarde. Já à noite, os ventos ficam mais fracos, soprando de direção Leste-Sudeste.

Segundo o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet, as instabilidades previstas são comuns para esta época do ano, influenciadas pelo calor e pela umidade. Durante o verão, a grande quantidade de vapor d’água na atmosfera contribui para a formação de nuvens carregadas, aumentando a chance de chuva.

Apesar de serem chuvas rápidas, elas podem vir acompanhadas de rajadas de vento mais expressivas, o que exige atenção da população. Dependendo da intensidade da precipitação e da infraestrutura local, há até mesmo risco de alagamentos.

No entanto, a chance de ocorrência de granizo, como ocorreu em algumas regiões do DF nos últimos dias, é pequena. "Se há raios, temos nuvens do tipo cúmulo-nimbo, que geram chuva intensa, descargas atmosféricas, ventos fortes e, ocasionalmente, granizo, mas agora com a aproximação do fim do período chuvoso, as chances são menores", explicou Bahia. Esse fenômeno é mais comum em regiões ao sul do país, onde instabilidades mais intensas favorecem a formação e queda de pedras de gelo.

Cuidados

Em caso de rajadas de vento, não é recomendado se abrigar debaixo de árvores — pois há risco de queda e descargas elétricas — e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Para situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).