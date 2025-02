Encontro de prefeitos causa congestionamento no Eixo Monumental

O trânsito no Eixo Monumental segue congestionado na manhã desta quarta-feira (11/2) devido à solenidade de abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que acontece no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O evento reúne gestores municipais de todo o país e conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Motoristas que trafegam pela região enfrentaram retenções, especialmente nos acessos ao local do evento, em uma lentidão que começa na altura da Torre de TV. A presença de comitivas, reforço na segurança e alterações no fluxo de veículos contribuíram para o aumento do tempo de deslocamento.

A expectativa é que o trânsito continue afetado nos próximos dias, já que o evento se estende até quinta-feira (13/2). Autoridades recomendam que condutores busquem rotas alternativas para evitar trechos de maior lentidão, especialmente nos horários de pico.