Quadrilha de MT movimentou que R$ 130 mil em golpes é presa em Taguatinga

As investigações começaram em setembro de 2024, quando um morador de Taguatinga recebeu mensagens no aplicativo de um perfil com a foto do irmão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou, na manhã desta quarta-feira (12/2), a operação "Bença Tia" e desarticulou uma associação criminosa voltada à prática de estelionatos na modalidade de clonagem de aplicativo de mensagens. Segundo constatado, em apenas uma mês, a quadrilha recebeu cerca de R$ 130 mil em transferências de vítimas. As investigações seguem, agora, para identificar o possível vínculo com a facção carioca Comando Vermelho.

Nesta manhã, policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) cumpriram um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão. As investigações começaram em setembro de 2024, quando um morador de Taguatinga recebeu mensagens no aplicativo de um perfil com a foto do irmão. Na verdade, tratava-se de um golpista que, se passando por familiar, pediu um valor e a vítima transferiu R$ 742.

Durante cinco meses, os policiais do DF mapearam a ação do grupo e constataram que os autores são oriundos da Grande Cuiabá (MT), de onde praticavam golpes contra vítimas de diversos estados da federação, utilizando-se de transferências bancárias sucessivas para ocultar o proveito do crime.

Segundo o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP, somente em dois meses foi identificada a habilitação de 66 linhas telefônicas diferentes, com prefixos de 15 estados da federação (ES, SP, MA, RS, MG, PE, PR, CE, RN, RJ, SC, GO, AC, PA e PB).



Nesta manhã, o líder da associação, de 22 anos, foi preso. Aos policiais, ele disse ser integrante do Comando Vermelho e que a organização continha 30% do faturamento dos golpes. Segundo o delegado, as investigações serão aprofundadas a partir dessa nova informação.

Os autores irão responder pelos crimes de estelionato (fraude eletrônica), associação criminosa e lavagem de capitais.