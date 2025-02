Coqueiro da discórdia: briga entre vizinhos começou por vaga na sombra

Crime ocorreu à luz do dia. Câmeras de segurança da rua gravaram o ataque a tiros - (crédito: Material cedido ao Correio )

A briga entre vizinhos que terminou com a morte do empresário Adriano de Jesus, 50 anos, teve um novo desdobramento. O Correio teve acesso ao depoimento da esposa da vítima, Elaine Ferreira, 59, que detalhou a discussão e apontou como um dos motivos do crime um coqueiro plantado pelo autor, na praça da quadra, em Samambaia.

Adriano foi assassinado com quatro tiros na última quinta-feira (6/2). Antes dos disparos, vítima e autor se desentenderam por causa de vagas em um estacionamento. Francisco Evaldo, 56, teria se enfurecido após o filho de Adriano, Gabriel Ferreira, 20, estacionar o carro no local onde o comerciante costumava parar o veículo dele.

O local onde Gabriel parou o carro é debaixo de um coqueiro plantado por Francisco na praça pública. Segundo a mulher de Adriano, o autor dizia que no lugar onde a árvore fazia sombra, somente ele podia estacionar. Ela afirmou, ainda, que Francisco desencadeou outras brigas com vizinhos pelo mesmo motivo.

No dia do crime, Gabriel colocou o carro debaixo do coqueiro. Francisco, indignado, retirou os dois carros dele da garagem e colocou em frente à casa de Adriano, como forma de retaliação. O empresário não estava em casa neste momento e só chegou depois, em um ônibus escolar. Quando chegou, por não haver vagas, Adriano posicionou o veículo na porta da casa de Francisco.

Discussão

Francisco começou a bater no portão da casa da vítima de forma insistente. Segundo o autor, o escapamento do ônibus havia sujado seu carro e ele exigiu que Adriano limpasse.

Toda a discussão foi registrada por câmeras de segurança de uma casa e é possível ver o momento em que Franciso abre fogo contra Adriano e o filho. O empresário morreu na hora e o comerciante foi preso um dia depois, ao se entregar na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva.