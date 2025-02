Mais de 1 milhão de contribuintes recebem boletos do IPVA via Correios

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou o envio dos boletos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pelos Correios. Para reforçar a segurança e garantir o sigilo fiscal dos contribuintes, a Secretaria de Economia do DF (Seec-DF) contratou os serviços especiais dos Correios por meio da modalidade e-Carta, que evita extravios e reduz riscos de fraudes, garantindo mais tranquilidade ao cidadão.

Ao todo, 1.068 milhão de contribuintes receberão os documentos em casa, e a entrega deve ser concluída até esta sexta-feira (14/2). A ação contempla os proprietários de veículos que não possuem isenção e aqueles que ainda não realizaram o pagamento do tributo.

O início do calendário de pagamentos neste ano será no período de 24 a 28 de fevereiro, de acordo com o final da placa do veículo. Os proprietários poderão optar pelo pagamento em cota única ou parcelado.

*Com informações da Agência Brasília

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<