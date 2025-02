Homem tenta matar ex com facão em condomínio do Jardim Botânico

Uma mulher de 54 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio ,na tarde desta terça-feira (11/2), no Jardim Botânico. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a mulher teria sido ameaçada e agredida com um facão. Quando a polícia chegou ao Hospital Brasília, a vítima havia sido atendida.

O crime teria acontecido por volta de 12h30. Logo depois, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a ocorrência de violência doméstica, no Jardim Botânico.

A vítima tinha medida protetiva contra o agressor, seu ex-namorado, que invadiu a casa da mulher e a ameaçou com um facão, por não aceitar o fim do relacionamento. Segundo a PMDF, a vítima informou que, no momento em que viu o facão, saiu correndo, com o intuito de fugir, bateu a cabeça em uma pilastra e se feriu.

A PMDF informou que o autor do crime, a levou para o Hospital Brasília e fugiu do local.

A ocorrência foi registrada na 10ª Delegacia de Polícia, o autor continua foragido.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado