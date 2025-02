Presidente da Caesb detalha investimento de R$ 3,2 bilhões até 2029

O presidente da Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), Luís Antônio de Almeida Reis, anunciou um investimento de R$ 3,2 bilhões até 2029 na capital. Ao CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta quarta-feira (12/2), o presidente da companhia explicou às jornalistas Adriana Bernardes e Mariana Niederauer que esses recursos serão voltados para captação, aumento de produção de água, diminuição de perda e melhoria nos sistemas de esgoto do DF.

Ele destacou quais são as fontes dos recursos. “R$ 1 bilhão foi captado com financiamento BID (Banco Mundial) e KFW (Bando de desenvolvimento), que são aquelas obras pré-definidas. Temos mais R$ 300 milhões que foram dois projetos selecionados no PAC (Plano de Aceleração do Crescimento). Estamos montando uma captação de R$ 1,1 bilhão por meio de debêntures incentivadas, que nós demos entrada no Ministério das Cidades”, detalhou, ressaltando que o GDF investiu pouco mais de R$ 1 bilhão, de 2019 até hoje.

O presidente da Caesb contou ainda que existe a intenção de ampliar a capacidade de captação e tratamento dos reservatórios do Lago Paranoá e de Corumbá. “Também queremos investir para ampliar o número de bombas adutoras de água bruta e água tratada, para que possamos disponibilizar nas horas de pico e, com isso, a gente possa manter os reservatórios do Descoberto e de Santa Maria em níveis mais adequados, melhores, sem deixar eles descerem muito”, pontuou.



Confira a íntegra do programa: