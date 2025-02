Anvisa fiscaliza clínicas de estética no DF e uma é interditada

Uma clínica de estética foi interditada no Distrito Federal em operação iniciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última terça-feira (11/2). A ação “Estética com Segurança”, realoizada em parceria com as Vigilâncias Sanitárias estaduais e municipais, tem como objetivo inspecionar estabelecimentos e serviços de embelezamento nas cidades de Brasília, Goiânia, São Paulo, Osasco, Barueri e Belo Horizonte. O foco principal é verificar as condições sanitárias e a regularidade dos estabelecimentos e produtos utilizados.

Siga o canal do Correio no Whatsapp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a Anvisa, ao todo, 32 estabelecimentos foram vistoriados. Desses, oito estão totalmente interditados e não podem funcionar até segunda ordem, sendo: um em Goiânia, três em Belo Horizonte, três em São Paulo e um em Brasília. Agora, serão abertos os processos legais em nível administrativo sanitário e os estabelecimentos possuem direito à defesa dentro do processo, garantido por lei, podendo acarretar em penalidades como multas ou até o cancelamento de licenças.

Leia também: CFM pede à Anvisa que proíba uso de substância para fins estéticos

Irregularidades

Entre os problemas encontrados estão a presença de produtos sem registro para comercialização, medicamentos manipulados de maneira irregular, equipamentos descalibrados e reutilizados indevidamente, e a falta de controles adequados de armazenamento de produtos. Em Brasília, foi identificado um estabelecimento que operava sem responsável técnico. Em uma clínica de Osasco foram apreendidas mais de 300 ampolas de produtos injetáveis em condições de risco à saúde.

Leia também: Uso de implantes hormonais tem novas regras estipuladas pela Anvisa

Os fiscais também encontraram produtos com prazos de validade vencidos, anestésicos e outros itens sem data de validade nos rótulos. Casos de instrumentos de uso único sendo reutilizados e até infecções não notificadas ao sistema de saúde também foram registrados durante a operação.

Alerta

A Anvisa alerta para o risco de infecção e transmissão de doenças em procedimentos realizados em condições inadequadas, como o uso de instrumentos contaminados ou sem a devida assepsia. Destaca, ainda, que, de 2018 a 2023, os serviços de estética e embelezamento foram os mais denunciados junto à agência, representando 61,3% das queixas registradas.

Leia também: 5 tendências de marketing para o setor de beleza em 2025

A população é orientada a sempre verificar a regularidade dos estabelecimentos e dos produtos usados em procedimentos estéticos, além de confirmar a qualificação dos profissionais envolvidos.