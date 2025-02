Cine Brasília tem programação com concorrentes ao Oscar 2025 até março

Por Ana Carolina Alves*—A partir desta quinta-feira (13/2) e até 5 de março, o Cine Brasília será palco da Mostra Oscar 2025, oferecendo a oportunidade para os espectadores assistirem na tela da Sala Vladimir Carvalho a alguns dos principais concorrentes antes da cerimônia de premiação, que acontece no dia 2 de março.

Leia também: Votação do Oscar será encerrada no dia 18 de fevereiro; saiba como funciona

A programação conta com os longas Ainda estou aqui, dirigido por Walter Salles e interpretado por Fernanda Torres, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz; Wicked, que concorre em 10 categorias da premiação; Duna: Parte 2, com cinco indicações; A verdadeira dor, que garantiu o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante para Kieran Culkin; Divertida Mente 2, que venceu o Oscar em 2016 com o primeiro filme da sequência; Alien: Romulus, indicado à categoria de melhor efeito especiais juntamente com Planeta dos Macacos: O Reinado; O aprendiz, dirigido por Ali Abbasi, que narra a história e ascensão de Donald Trump a um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos; Maria Callas, que revive a vida e a carreira da lendária soprano e Gladiador II, sequência do sucesso dos anos 2000 e estarão em cartaz ao longo de todas as três semanas da mostra.

Leia também: Os segredos de Fernanda Torres

Nosferatu, de Robert Eggers, que resgata o medo e o suspense do clássico do terror com uma estética sombria; Conclave, suspense político que mergulha nas conspirações da escolha de um novo Papa; A Substância, com a indicação de Melhor Atriz à Demi Moore numa mistura de ficção científica e horror; Trilha Sonora Para Um Golpe de Estado, que acompanha os bastidores de um governo em colapso e A Semente do Fruto Sagrado, um dos fortes concorrentes de Ainda estou aqui por seu teor político que irritou o governo do Irã, serão exibidos apenas na primeira e segunda semanas, enquanto Robô Selvagem, concorrente de Divertida Mente 2, estará na programação da segunda e terceira semanas.

Leia também: Sarah Paulson revela admiração por Fernanda Torres e fãs vibram

Os filmes Anora, um romance entre uma stripper e o filho de um oligarca russo; Sing Sing, a história de detentos que encontram um propósito ao atuar em um grupo de teatro e Flow, que acompanha a solitária jornada de um gato preto, serão exibidos somente na terceira semana.

Leia também: Novo filme do Capitão América chega aos cinemas com reformulação do herói

Os filmes Planeta dos Macacos: O Reinado, Maria Callas, Alien: Romulus, Divertida Mente 2, Conclave, A Verdadeira Dor e Duna – Parte 2 possuem recursos de acessibilidade de Libras, audiodescrição e legendas através do aplicativo MovieReading, e os filmes O Aprendiz e Nosferatu através do M Load. Ainda Estou Aqui, A Substância e Wicked têm recursos de acessibilidade tanto no MovieReading quanto no MLoad.

Leia também: Detalhes sobre a nova turnê de Kendrick Lamar

Os ingressos para as sessões regulares do Cine Brasília e da Mostra Oscar 2025 custam R$20 (inteira) e R$10 (meia entrada), com exceção das segundas-feiras, quando o valor único é de R$5. A programação completa pode ser encontrada no site do Cine Brasília, e os ingressos estão à venda na bilheteria ou pelo site ingresso.com/cinema/cine-brasilia.





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel