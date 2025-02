Acidente na Epia Sul deixa dois feridos; confira imagens

Duas pessoas ficaram feridas devido um acidente na Epia Sul. O engavetamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (13/02), na pista sentido Catetinho.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O acidente envolveu cinco carros, que colidiram por volta das 9h28, nas proximidades da estação do BRT, onde se localizava a antiga floricultura Bandeirante. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e prestou atendimento aos feridos.

Dois passageiros ficaram feridos devido à gravidade do acidente. O primeiro, identificado como M. A, de 58 anos, estava consciente e apresentava suspeita de uma fratura no joelho direito, além de se queixar de dores no ombro esquerdo. Ele foi atendido pelos socorristas dos bombeiros e encaminhado para o Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB).

O segundo homem, 34, identificado apenas como M. J, também foi encaminhado consciente para o Hospital de Base, com um corte profundo no rosto e queixando-se de dores no braço esquerdo.

Leia também: Prêmio Jovem Cientista reconhece projetos desenvolvidos por estudantes

A acidente bloqueou três faixas de rolamento da pista.

Veja:















Estagiário sob a supervisão