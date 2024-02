Com investimento de R$ 1,1 bi da Caixa, BRT Transbrasil é inaugurado no RJ

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da Inauguração do Terminal Intermodal Gentileza e do início da 1ª fase de Implantação do BRT Transbrasil, região central do Rio. - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O BRT Transbrasil, corredor expresso que liga a zona oeste ao centro do Rio de Janeiro (RJ), começa a funcionar no sábado (24/2). Com evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou ainda o Terminal Intermodal Gentileza (TIG), além de novas linhas de ônibus e do veículo leve sobre trilhos (VLT)

Para as obras de infraestrutura do BRT Transbrasil, a Caixa Econômica firmou contrato de aproximadamente R$ 1,1 bilhão com a prefeitura do Rio de Janeiro. Já para a aquisição de ônibus, houve financiamento de R$ 645,9 milhões, sendo 34% do valor já liberado. O presidente da autarquia, Carlos Vieira, também esteve presente no evento de inauguração, ao lado de Lula e do prefeito Eduardo Paes (PSD).

Esse é o quarto corredor do BRT da cidade, que já opera com Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. A Caixa participa da nova fase da mobilidade urbana na capital fluminense, com investimentos de cerca de R$ 1,7 bilhão pelo programa Pró Transporte. Os recursos são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

“A Caixa trabalha pela mobilidade urbana e pelo desenvolvimento do país. Esse sistema vai mudar o dia a dia dos cariocas, dos trabalhadores e vai promover uma grande mudança no transporte na cidade. Nós, do banco, ficamos felizes em poder contribuir com a acessibilidade da população”, explica o presidente da Caixa, Carlos Vieira.

O BRT Transbrasil vai operar em etapas e deve estar em funcionamento total a partir de julho deste ano. Com 26 quilômetros de extensão, 18 estações e dois terminais, o corredor expresso conectará Deodoro, na Zona Oeste, ao Centro do Rio, passando por 18 bairros e com previsão para transportar 250 mil pessoas por dia até 2030 .

Terminal vai receber mais de 150 mil pessoas por dia

O Terminal Intermodal Gentileza, erguido nas imediações da Rodoviária Novo Rio, será o maior terminal integrador de transporte público do Rio, conectando o BRT ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e às linhas de ônibus municipais.

A estimativa é que mais de 150 mil pessoas passem pelo terminal todos os dias. “O contrato com a Caixa, que garantiu o Terminal Gentileza, foi assinado desde 2013. E foi preciso voltar um prefeito como Eduardo Paes e o governo federal para encerrar essa importante obra para o transporte público do Rio”, explicou o presidente Lula.