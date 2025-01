Acidente de trânsito: carro tomba na EPIA Sul, na altura da Candangolândia

Um Citroen C3 tombou em uma rotatória na EPIA Sul, na altura da Candangolândia, sentido Núcleo Bandeirante, por volta das 12h15 desta quinta-feira (9/1). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a motorista do veículo não se feriu, sendo os danos apenas materiais. Para o atendimento, uma faixa da via precisou ser interditada.

Quando as equipes de socorro chegaram ao local, encontraram a condutora do carro, identificada pelas iniciais A. S. A. L, de 26 anos, fora do veículo. Ela conseguiu deixar o carro por conta própria. A motorista foi atendida no local por equipes de emergência. Contudo, após a avaliação, ela não precisou de transporte para o hospital.

Não há informações sobre o que pode ter causado o acidente de trânsito. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).

Veja imagens do local: