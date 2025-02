Monique Evans faz sucesso com harmonização facial; Veja antes e depois

Monique Evans faz mudanças no rosto - (crédito: Reprodução Instagram)

Monique Evans deu o que falar na web, nesta quinta-feira (13). Aos 68 anos, a ex-modelo resolveu dar uma repaginada no visual, especificamente no rosto. A loira se rendeu ao procedimento estético queridinho dos famosos: a harmonização facial.

Em seu perfil do Instagram, a mãe de Bárbara Evans agradeceu ao profissional responsável pela mudança em seu rosto. "Ele faz milagres!! Sleiman Karam, arrasou no meu rosto. Como pediram, estou postando o antes e depois", escreveu a beldade.

Na web, os internautas usaram e abusaram da criatividade para comentar o procedimento da famosa. "Vimos o antes, que horas vão postar o depois?", comentou um usuário. "Mudou da água para o H2O", comentou mais um. "Gente, não vi nada diferente", opinou mais um. "Parecendo o Ozzy", disse outro.

Vale ressaltar que a harmonização foi feita há duas semanas. O especialista que realizou o procedimento explicou o motivo do rosto de Monique estar com o aspecto de caído, sem vida e com o semblante cansado.

"A Monique casou, viajou, curtiu o que tinha que curtir e, agora, a gente voltou com o tratamento. A Monique está se cuidando muito mais, porque a Cacá está colocando ela para correr, fazer esporte e ela deu uma emagrecida. Com isso, a gente perde gordura da face e tem o caimento que é normal", disse.