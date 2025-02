Aprenda gratuitamente a criar e cuidar de viveiros, neste sábado (15/2)

O curso sobre viveiros faz parte do projeto Ação Oikos, que busca fortalecer a conexão das comunidades do DF com a natureza - (crédito: Divulgação/Brasília Ambiental)

O Instituto Brasília Ambiental promove, neste sábado (15/2), das 9h às 11h, o curso gratuito "Aprenda tudo sobre viveiros". A iniciativa, uma parceria com o Movimento Comunitário do Jardim Botânico de Brasília (MCJB), ocorrerá no Centro de Práticas Sustentáveis (CPS) do Jardins Mangueiral. O público-alvo da formação são os síndicos, os funcionários de condomínios e a comunidade interessada pelo tema.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com os organizadores, esse curso proporcionará conhecimentos essenciais para a criação e manutenção de viveiros, aprimorando a jardinagem e o paisagismo nos condomínios e residências, além de qualificar os viveiristas e funcionários dos condomínios residenciais do Jardim Botânico para o melhor cuidado com as áreas verdes.

A atividade integra o projeto Ação Oikos, que ocorre no CPS e tem como missão fomentar a educação ambiental e incentivar ações de recuperação do Cerrado. Com a ajuda de cursos e oficinas, a ideia é promover o engajamento comunitário e disseminar práticas sustentáveis por meio da produção e distribuição gratuita de mudas nativas e medicinais.

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental