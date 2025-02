Carro capota e derruba poste na Via L4 Sul, próximo ao Pier 21; veja vídeo

Um carro capotou e derrubou um poste na Via L4 Sul, próximo ao Pier 21, sentido Plano Piloto, na tarde desta quinta-feira (13/2). No momento do acidente, havia quatro pessoas dentro do automóvel. As equipes de socorro do Corpo de Bombeiros (CBMDF) prestaram os primeiros socorros às vítimas no local. Veja vídeo do local do acidente:

Um homem de 30 anos foi atendido e encaminhado ao Instituto Hospitalar de Base de Brasília (IHBB), com dores nas costas e no tórax. A segunda vítima, um senhor de 40 anos, também foi transportada consciente e orientada ao IHBB, apresentando ferimentos no rosto e dores na região cervical. Apesar do impacto, os outros dois passageiros não necessitaram de atendimento médico.

Após o atendimento das vítimas e a retirada do carro, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF) (foto: Divulgação/CBMDF)

As equipes do CBMDF isolaram e acionaram a Neoenergia para lidar com o poste. Devido ao acidente, uma faixa de rolamento da Via L4 Sul precisou ser interditada temporariamente para facilitar o trabalho das equipes de socorro e a remoção do veículo. Após o atendimento das vítimas e a retirada do carro, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).