Embriaguez: mulher é atropelada por motorista em carro desgovernado

Uma mulher, de 42 anos, foi atropelada por um condutor que dirigia um carro desgovernado na QR 04, da Candangolândia. A vítima apresentou dores e escoriações na perna direita e foi transferida, consciente e orientada, ao Hospital Home. Segundo policiais do 25º Batalhão de Polícia, o motorista do VW Gol, de cor azul, apresentava sinais de embriaguez. Ele foi levado à 21ª Delegacia de Polícia. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (13/2).

Após atingir a vítima, o carro seguiu desgovernado e atingiu o muro da residência de um senhor de 69 anos, que, apesar do susto, foi avaliado pelos militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e não se feriu. O condutor do veículo também foi atendido pela equipe de socorro e não apresentou ferimentos.

O CBMDF não soube detalhar a dinâmica do acidente e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

