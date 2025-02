Motociclista fica em estado grave após bater em carro no Jardim Botânico

Diante da gravidade do quadro, o motociclista foi transportado com urgência para o Instituto Hospital de Base (IHBDF) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista ficou em estado grave após bater em um carro na noite desta quinta-feira (13/2) na DF 001, no Jardim Botânico, sentido Plano Piloto.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o motociclista foi encontrado inconsciente e com laceração traumática severa na perna esquerda, hemorragia, além de múltiplas fraturas no braço esquerdo e no tórax. Diante da gravidade do quadro, o motociclista foi transportado com urgência para o Instituto Hospital de Base (IHBDF).

O condutor do carro, de 42 anos, não sofreu ferimentos e não precisou ser encaminhado para o hospital. Para realizar o atendimento às vítimas e garantir a segurança no local, duas das três faixas de rolamento da DF 001 precisaram ser interditadas. Após a remoção dos veículos e a liberação da via, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).