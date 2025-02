Tarifa Zero: você sabia que já existe ônibus de graça no Entorno do DF?

A gratuidade do transporte coletivo no Distrito Federal aos domingos e feriados, a partir de 1º de março, virou o principal assunto entre entre os moradores da capital. O anúncio, feito nesta quinta-feira (13/2) pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), se tornou ainda mais relevante quando ele garantiu que esta será uma fase de teste para estudar a viabilidade da tarifa zero em outros dias da semana.

Se o tema é novidade por aqui, em cinco cidades goianas a gratuidade dos deslocamentos por transporte público é uma realidade. Em Luziânia, por exemplo, o benefício existe desde novembro de 2023 e o governo local celebra o sucesso da política pública. A cidade fica a aproximadamente 60 km do DF e tem uma população de 209.129 habitantes.

O balanço mais recente revela que a prefeitura municipal emitiu 5 milhões de passagens e a ampliou o sistema. Segundo a publicação, o número de linhas de ônibus saltou de 18 para 24, incluindo a zona rural da cidade. A gratuidade também atraiu mais usuários. Se no começo do programa as empresas transportavam 4,5 mil passagens por dia, hoje esse número chega a 17 mil.

Veja outras cidades goianas com tarifa zero