Ibaneis vai pedir reajuste para as forças de segurança do DF

Na manhã desta sexta-feira (14/2), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que vai pedir o reajuste para as forças de segurança da capital do país.

O anúncio foi feito durante o cumprimento da agenda de inauguração da Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito do Plano Piloto. “Conseguimos fechar um acordo com os sindicatos e, na segunda-feira, vamos fazer o anúncio do reajuste das forças de segurança do DF, tão esperado por todas elas”, afirmou Ibaneis.

Segundo o chefe do Executivo local, a participação do deputado Wellington Luiz (MDB), da deputada Doutora Jane (MDB) e de todos os sindicatos e comissões foi muito importante para costurar o acordo.

O governador do Distrito Federal também agradeceu ao secretário de Economia, Ney Ferraz, que, segundo Ibaneis, tem “trabalhado duro para que tenhamos os recursos necessários para atender a população do DF.