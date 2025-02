Polícia Ambiental resgata 2,5 mil aves silvestres em situação de risco no DF

Nesta sexta-feira (14/2), cerca de 2,5 mil aves silvestres foram resgatadas na altura da DF-130, na região do Paranoá. Os animais viviam presos em gaiolas precárias e iriam ser transportados de Goiás para Pernambuco, onde seriam comercializados por R$ 100 cada. Os três suspeitos de serem responsáveis pelo crime foram presos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Grupo Tático Ambiental (GTA) e do Comando de Operações de Divisas (COD) realizou o resgate das aves. Durante a abordagem, foi constatado que os animais estavam sendo mantidos em condições de risco, resultando na morte de diversas delas.

Ao todo, três homens foram autuados por tráfico interestadual de animais silvestres e maus-tratos. Um dos suspeitos possuía histórico de praticar esse crime. Os criminosos foram conduzidos à delegacia para as providências cabíveis. As aves apreendidas foram encaminhadas aos órgãos ambientais responsáveis para os devidos cuidados.