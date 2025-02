Michelle Bolsonaro participa de inauguração de escola pública bilíngue

A ex-primeira dama do Brasil Michelle Bolsonaro (PL) participou, na manhã desta sexta-feira (14/2), da inauguração da Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito do Plano Piloto.

Michelle ficou emocionada durante seu discurso e disse que os estudantes surdos podem se sentir plenamente incluídos. “Algumas pessoas, que não conhecem o que é uma escola bilíngue de surdos, pensam que são espaços de exclusão”, comentou.

“Mas as pessoas que dizem isso não entendem esse modelo, que é o ideal para a verdadeira inclusão dos surdos”, acrescentou. Segundo a ex-primeira dama, nesse tipo de escola, os surdos aprendem, verdadeiramente, as duas línguas necessárias para a inclusão social.

Michelle Bolsonaro disse ter um “amor muito especial” pela comunidade surda. “Essa escola fazia parte dos nossos sonhos. Nós lutamos muito por ela. Foram inúmeras reuniões”, ressaltou.

A senadora Damares Alves (Republicanos) também esteve no evento e reforçou a fala da ex-primeira dama do Brasil. “A comunidade do DF precisa entender que isso aqui é um sonho realizado”, afirmou.

A republicana garantiu que não vai permitir nenhum direito a menos para a comunidade com deficiência. “Se tiverem algum direito violado, temos uma defensoria pública atuante e estamos em forma de mutirão”, afirmou Damares.