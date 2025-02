Motivo de Michelle Bolsonaro ir a festa de Jojo Toddynho é revelado

A ex-primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, compareceu recentemente ao aniversário da cantora Jojo Toddynho. O encontro estremeceu a internet e deu o que falar, principalmente após as falas polêmicas da cantora envolvendo seu apoio político e sua declaração em ser de direita.

Na festa, Michelle foi acompanhada do maquiador e amigo pessoal, Agustín Fernandez, e eles até levaram uma “lembrancinha” para a aniversariante. Porém, o comparecimento deles ao evento não foi “do nada”.

Segundo o jornalista Leo Dias, ao ser procurada, Michelle Bolsonaro informou que foi ao aniversário como prova de apoio à cantora. Além dela ter dito que "fez questão" de ir na festa, o ex-presidente Jair Bolsonaro também, por ligação, felicitou Jojo.

Ela marcou presença pois, segundo a equipe de Michelle, “Jojo foi tremendamente perseguida por ter externado as suas convicções e preferências políticas ligadas à direita”, informaram. “Nada melhor do que poder a abraçar no dia do seu aniversário demonstrando todo o carinho que sente por ela”, disse uma fonte.

Na internet, o evento foi extremamente comentado: “Ela não erra uma, ela erra todas”, comentou uma seguidora. “Tá com tempo de tela demais essa daí, ein?”, completou outro internauta. Por outro lado, pessoas também comemoraram a ida de Michelle no aniversário.