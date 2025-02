Homem surtado quebra pet shop em Vicente Pires. Veja o vídeo

Um homem, ainda não identificado, foi o causador de um cenário de destruição, na tarde desta sexta-feira (14/2), em um petshop localizado na rua 8 de Vicente Pires. De acordo com a Polícia Militar, o motivo foi que a cachorra do homem morreu durante um procedimento de parto no local.

Veja o vídeo:

Vestido somente com uma cueca e portando dois martelos, o homem destruiu a entrada da loja. No vídeo, é possível ouvir o homem retrucando um morador que avisou que chamaria a polícia. “A polícia? Pode chamar”, brada o homem, enquanto desfere golpes na porta do estabelecimento.

Investigação

Segundo informações da Policia Militar do Distrito Federal (PMDF), o rapaz deixou sua cachorra no local no último sábado (8/2) para a realização de um parto, mas o animal faleceu durante a cirurgia. Inconformado com a morte de seu pet, ele entrou em contato com a Comissão de Proteção aos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), que, após a realização de investigações sobre o ocorrido, concluiu que todos os procedimentos foram seguidos corretamente, isentando o estabelecimento de qualquer responsabilidade.



Ainda mais enfurecido com a resposta da Comissão, o homem retornou ao local no início da tarde desta sexta-feira e destruiu boa parte do estabelecimento. Equipes da PMDF foram acionadas e, ao atenderem a ocorrência, iniciaram o protocolo de negociação. O homem foi imobilizado e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

O que diz o estabelecimento

Ao Correio, o estabelecimento informou que o cliente "ficou insatisfeito com um procedimento que deu errado". Entretanto, a loja "assegura que todos os procedimento foram seguidos corretamente e reforça que a Comissão de Proteção aos Animais investigou se houve alguma irregularidade nos procedimentos e constatou que isenção de responsabilidade do estabelecimento".



