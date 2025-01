Vendas no varejo têm queda de 0,4% em novembro, segundo IBGE

Após dois meses de alta, as vendas no varejo registraram uma leve queda em novembro, de 0,4%, na comparação com o mês anterior, de acordo com dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgados nesta quinta-feira (9/1). O levantamento ainda mostra que, de janeiro a novembro, houve aumento de 5%.

Leia também: Janeiro chega trazendo ao Distrito Federal promoções nas lojas

A pesquisa, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra ainda que no trimestre móvel encerrado em novembro, houve uma variação positiva de 0,2%. No acumulado dos últimos 12 meses, as vendas registraram avanço de 4,6% e ficaram positivas pelo 26º mês consecutivo.

“A gente observa que o comércio tem mostrado certa resiliência, com um crescimento acumulado de 0,5% no ano até novembro. Esse empenho positivo reflete a recuperação gradual do setor nos últimos anos, nos últimos meses, o setor de tecidos, vestuário e calçados, destacou-se com um crescimento robusto, impulsionando os resultados de setembro e outubro”, avalia o coordenador do índice, Cristiano Santos.

Em relação ao comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo em si, os setores de veículos, motos, autopeças, materiais de construção, atacado especializado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas teve queda de 1,8% na passagem de outubro para novembro.

Entre as oito atividades analisadas pelo IBGE, cinco tiveram resultados negativos: Móveis e eletrodomésticos (-2,8%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-2,2%), Livros, jornais, revistas e papelaria (-1,5%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,0%) e Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,1%).

Leia também: Réveillon aquece setores do comércio do Distrito Federal

Já os outros três que avançaram no mesmo período foram: Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (3,5%), Combustíveis e lubrificantes (1,5%) e Tecidos, vestuário e calçados (1,4%).

“Se a gente analisar a série histórica de longo prazo, do varejo ampliado, observamos que o comércio tem demonstrado uma certa resiliência com o crescimento acumulado de 4,4% no ano, até novembro. Esse empenho positivo reflete esse bom momento, principalmente, do primeiro semestre de 2024, mas também no segundo semestre até novembro”, acrescentou Santos.