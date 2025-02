Uniformes escolares distribuídos pelo GDF são encontrados no lixo no Paranoá

No total, oito conjuntos de uniforme foram encontrados no local, todos identificados como sendo do CEM 01 do Paranoá - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uniformes escolares do Centro de Ensino Médio 01 (CEM 01), no Paranoá, fornecidos gratuitamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) foram encontrados no lixo. Vídeos que circulam nas redes sociais, gravados nas proximidades da escola, mostram peças ainda dentro das embalagens sendo retiradas de dentro de lixeiras. A Secretaria de Educação disse que os alunos responsáveis foram identificados e os uniformes recuperados. Veja o vídeo:

O vigilante Renato Alves da Silva, de 43 anos, é morador da região e dono da página de notícias locais Paranoá News, que veiculou alguns dos vídeos. Segundo conta, ele e outras pessoas que estavam no local estranharam a cena ao verem alunos jogando algo no lixo. Ao se aproximarem, perceberam que eram conjuntos de uniforme novos, ainda embalados. "O que mais chama atenção é que a escola não cobra o uso do uniforme. Acho que isso contribui para que os estudantes tenham essa atitude", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Responsabilização

No total, oito conjuntos de uniforme foram encontrados no local, todos identificados como sendo do CEM 01 do Paranoá.

Em nota a Secretaria de Educação informou que a direção do Centro de Ensino Médio (CEM) 01 do Paranoá explicou que se trata de um evento isolado, onde três alunos, devidamente identificados, descartaram seus uniformes no lixo com o intuito de simular o descarte em um vídeo para redes sociais. Contudo, os alunos recuperaram as peças posteriormente.

“A direção da escola informa que medidas educativas foram prontamente tomadas, com as famílias e responsáveis dos alunos já cientes do ocorrido. Adicionalmente, a coordenação da escola intensificou as orientações aos alunos, visando prevenir a reincidência de casos semelhantes”, esclareceram.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) realizou um investimento substancial de R$ 48.316.774,37 na aquisição de novos uniformes, com o objetivo de contemplar todas as escolas da rede pública. Cada aluno da rede pública do DF recebe um kit de uniforme completo, composto por sete peças, incluindo duas camisetas, uma regata, duas bermudas, uma calça e um agasalho, garantindo que todos os alunos estejam devidamente uniformizados para o ano letivo.