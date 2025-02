Pesquisadora da UnB está desaparecida desde quinta-feira (13/2)

A pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB) Anna Carolina da Conceição Aureliano, 38 anos, está desaparecida desde a última quinta-feira (13/2). A família busca informações sobre o paradeiro da mulher, que foi vista pela última vez na 305 sul trajando um vestido estampado e com chinelo nos pés.

Moradora da Vila Planalto, Anna Carolina chegou a ser vista na rodoviária e em um posto de gasolina na 305 Sul, mas ela está sem celular e, portanto, sem comunicação com a família. Os familiares pedem a quem tenha informações sobre o paradeiro da pesquisadora que entre em contato com o irmão dela no telefone (61) 99989-6428.

Conhecida como Carol entre amigos e família, a pesquisadora faz parte do Grupo de Pesquisa sobre Violência, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças, Adolescentes e Mulheres (Violes). A atuação de Anna Carolina é voltada principalmente aos temas relacionados à perspectiva de gênero, tráfico de pessoas e relações internacionais.