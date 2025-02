Acidente fatal: homem morre após colisão entre carros na DF-128

Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa morta e outras três feridas na manhã deste sábado (15/2). O acidente ocorreu na DF-128, próximo ao posto do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN).

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro às vítimas. No local, depararam-se com a batida entre um VW Fox, de cor prata, e um Honda HR-V, de cor vermelha. O motorista e único ocupante do Fox sofreu ferimentos graves, entrou em parada cardiorrespiratória e, apesar das manobras de reanimação realizadas pelos socorristas e do suporte médico avançado da aeronave, não resistiu e teve o óbito declarado no local.

Leia também: Fugas na Papuda: quem vive nas proximidades enfrenta um medo diário

No outro carro havia três ocupantes. Um deles, um homem de idade não informada identificado pelas iniciais H.P.A., foi socorrido e transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma mulher, de 62 anos, identificada pelas iniciais R.S.A., apresentava dores na cabeça e nas costas, enquanto a terceira ocupante, E.V.S.O., de 87 anos, apresentava suspeita de fratura na perna direita, além de dores nas costas e sudorese intensa. Ambas estavam conscientes e orientadas e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Planaltina (HRP) para atendimento médico.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Civil do DF (PCDF) ficou responsável pelo local.