Mega-Sena: seis apostas feitas no DF marcam a quina e faturam R$ 52 mil

Seis moradores do Distrito Federal vão começar a semana com uma bolada na conta. No sorteio da Mega-Sena 2829, na noite deste sábado (15/2), seis apostas feitas na capital federal acertaram cinco dezenas e cada sortudo vai levar para casa um prêmio de 52.384,82.

As seis apostas foram simples, custando R$ 5 cada uma. Quatro dos jogos foram feitos pela internet. Uma das apostas foi feita em uma casa lotérica da quadra 114 do Recanto das Emas e a outra foi feita em Sobradinho.

Em todo país, 90 apostas bateram na trave e fizeram cinco acertos. 6377 sortudos acertaram quatro dezenas e vão levar ao menos R$ 1056.

Prêmio principal

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2829 e o prêmio de R$ 60 milhões acumulou. Para o próximo sorteio, na terça-feira (18/2), a bolada será de R$ 90 milhões.

A Mega-Sena 2829 teve os seguintes números sorteados: 13 - 22 - 38 - 46 - 51 - 56.

Como jogar

Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.