Carreta da regularização fundiária chega ao Arapoanga onde fica até março

A Carreta da Regularização Fundiária estacionou, nesta segunda-feira (17/2), na Quadra 12 do Arapoanga, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS). O projeto itinerante, que deve permanecer no local até o final de março, oferece atendimento gratuito e tem como objetivo regularizar e titular endereços, além de fornecer informações importantes à população sobre a escritura de seus imóveis e lotes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A iniciativa é do Governo do Distrito Federal (GDF) em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). A equipe do órgão realizará visitas às casas da população, promovendo a divulgação da carreta e informando a população sobre as documentações necessárias para efetuar a regularização de seu terreno.

“Aqui a gente recebe documentação, analisa e manda direto para os cartórios, para que a realização da escritura seja feita de forma mais rápida” explica a diretora da Codhab, Júnia Salomão.

Carreta da Regularização fundiária estaciona em Arapoanga (foto: Bruna Pauxis/CB/DA Press)

Durante a cerimônia de abertura, 10 moradores que já estavam com endereço apto ao recebimento da carta convocatória, etapa que inicia a entrega de documentos, foram agraciados com o texto, que será enviado por correio aos demais solicitantes.

Leia também: Criminosos desviam R$ 162 mi com venda de passagens e deixam rombo no GDF

O chaveiro Moisés Elias, de 60 anos, foi um dos sorteados do dia. Dono de um lote na quadra 2 de Arapoanga há mais de 30 anos, ele finalmente tem a chance de fazer a escritura do local. “Tem muitos anos que tenho vontade de regularizar e agora finalmente está sendo feito . Estou muito feliz de ser sorteado, já quero trazer a documentação o mais rápido o possível”, disse Moisés.

O administrador regional de Arapoanga, Sérgio de Araújo, comemorou a presença do projeto na região. “Estamos muito felizes com o governo vir aqui, na porta da nossa casa. A comunidade tem nos procurado, demonstrado gratidão. Estamos dando dignidade para as pessoas, isso é o mais importante”, disse.