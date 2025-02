Dois homens morrem após sofrerem choque elétrico em Arniqueira

Duas pessoas perderam a vida após sofrerem descargas elétricas na tarde deste domingo (16/2) em Arniqueira. O acidente ocorreu nas proximidades do residencial Fontinele, conjunto 4, chácara 6. Segundo informações preliminares da Neoenergia, a fatalidade aconteceu durante a execução de um serviço particular para uma residência, onde acabou havendo um toque acidental na rede de distribuição de energia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atuou na ocorrência, tratavam-se de dois homens. Um deles foi identificado com as iniciais F.C.F.N.F. e tinha 38 anos. O outro homem não portava documentos e não pôde ser identificado até o fim da atuação dos bombeiros. Ao chegarem ao local, os socorristas realizaram o isolamento e acionaram a Neoenergia para desligamento da rede elétrica. Na sequência, os bombeiros abordaram as vítimas e acionaram resgate aéreo. O médico do serviço aéreo constatou os dois óbitos ainda no local do acidente.

A Neoenergia informou que as duas vítimas não eram funcionários da distribuidora. "Lamentamos o episódio e informamos que a elucidação dos fatos está sendo conduzida pela perícia da Polícia Civil, que deve ser procurada para os demais esclarecimentos", disse a empresa, em nota.