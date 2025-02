Fortes chuvas deixam família desabrigada em Pirenópolis

O temporal que atingiu a cidade de Pirenópolis na tarde deste domingo (16/2) causou prejuízos materiais de grandes proporções. Duas residências foram atingidas na rua Passagem Funda, bairro do Alto do Bonfim, necessitando de interdição. Com isso, uma mulher e os dois filhos ficaram desabrigados. As fortes chuvas, que duraram cerca de 30 minutos, também derrubaram o muro de uma pousada, gerando perdas materiais. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) atuou nas duas ocorrências de alagamento. "Foi um evento climático bastante severo na cidade, especialmente na parte alta", destacou a sargento Maria José de Sousa. "Em decorrência da família ter ficado desabrigada, nós acionamos, por meio da Defesa Civil, o programa Goiás Solidário para entregarmos cestas básicas a eles", acrescentou.

Na chamada parte alta de Pirenópolis, choveu 51 mm, o que é considerado um volume elevado de chuva. Na parte baixa, choveu 27 mm.