Reajuste dos policiais: "Hoje, vamos honrar nosso compromisso", diz Ibaneis

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que encaminhará, na manhã desta segunda-feira (17/2), ao Congresso Nacional a proposta de reajuste salarial para as forças de segurança. A informação foi dada em uma publicação do líder do Executivo local no X (antigo Twitter). Segundo ele, a medida, que contempla policiais civis, militares e bombeiros, busca valorizar os profissionais que atuam na proteção da população. Veja a publicação do governador:

Hoje, vamos honrar nosso compromisso de valorizar aqueles que cuidam da segurança de todos no DF. Às 11h, vamos encaminhar ao Congresso Nacional a proposta de reajuste salarial para as forças de segurança, contemplando policiais civis, militares e bombeiros. Essa medida… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) February 17, 2025

O reajuste será financiado pelo Fundo Constitucional do DF (FCDF) e prevê um impacto de R$ 2,3 bilhões na economia local, conforme estimativa do secretário de Economia, Ney Ferraz. A proposta do governo é que o aumento seja incorporado em duas parcelas: a primeira em 2025 e a segunda em 2026, ainda sem mês definido.