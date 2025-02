Colheita de soja é iniciada no DF e governo espera aumento de 8%

A colheita de soja foi iniciada no sábado (15/2) no Distrito Federal. Grão de maior produção no Distrito Federal, a soja tem alcançado números expressivos ano a ano, com 323,5 mil toneladas produzidas em 2023, segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater). Para este ano, o esperado é que a coleta aumente em 8% em comparação ao ano passado.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) declarou que o investimento em tecnologia é um dos grandes aliados para o alto nível de produção do DF. “A gente tem a oportunidade de ver o quanto a agricultura evoluiu no país quando você entra em uma máquina dessas (de colheita) e vê toda a tecnologia embarcada. É exatamente por isso que o país tem se tornado um dos maiores produtores de grãos do mundo: porque a gente consegue produzir mais com menos terra”, declarou.

A soja segue sendo a maior produção do DF, tanto em tamanho de área plantada, que somou 72.322,95 hectares, como em toneladas de produção, que chegou a pouco mais de 323 mil toneladas, segundo relatórios apresentados pela Emater-DF.

*Com informações da Agência Brasília