Gilvana Sousa será enterrada no cemitério de Taguatinga; morte ainda é um mistério

O enterro de Gilvana Sousa Silva, 46 anos, será nesta segunda-feira (17/2), às 14h30, no cemitério de Taguatinga. O corpo dela foi encontrado em um terreno baldio na região da Boca da Mata, em Taguatinga, no último sábado (15/2).

Até a publicação desta reportagem, a causa da morte de Gilvana era desconhecida. O laudo que deverá trazer essas informações deve ficar pronto nos próximos dias. A 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), é responsável por investigar o caso.

No entanto, seguindo os protocolos definidos pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o caso começou a ser investigado, inicialmente, como feminicídio (conduta adotada para toda morte violenta de mulheres). No entanto, fontes policiais disseram ao Correio que a tese perdeu força após uma análise mais minuciosa do corpo.

“Quando foi encontrado, o corpo estava em estado de decomposição, o que dificulta a perícia. Havia muitas marcas, mas é comum que apareçam nos estágios seguintes ao óbito”, explicou o policial, que destacou que a vítima era usuária de entorpecentes, o que faz com que outras possibilidades não sejam descartadas.

À reportagem, familiares de Gilvana, que pediram para terem os nomes preservados, contaram que ela era usuária de substâncias ilícitas há cerca de nove anos. “A gente não está pensando em nada, nós vamos aguardar o resultado da perícia. Tudo aconteceu de repente, a gente ainda nem consegue pensar direito.”