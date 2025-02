Saiba quem é a mulher encontrada morta na Boca da Mata nesse sábado (15/2)

A mulher achada morta em um terreno baldio, na região da Boca da Mata, em Taguatinga Sul, na manhã desse sábado (15/1), foi identificada como Gilvana Sousa, 46 anos. O Correio apurou que ela morava há mais de 20 anos em uma residência próxima ao local onde foi encontrada sem vida, com lesões na cabeça, possivelmente em decorrência de pauladas ou pedradas.

Por meio das redes sociais, as filhas de Gilvana fizeram publicações em homenagem à mãe e lamentaram a partida. "Meu eterno amor... Eu nem sei o que dizer. Dessa vez, não tem texto. Sem palavras, minha rainha", escreveu Martha Sousa. Outra filha, Dalila Sousa, publicou um conselho aos amigos: "Digam que amam, abracem! A gente nunca sabe quando é a última vez", disse.

Aos prantos, uma das amigas, com quem a vítima mantinha proximidade há mais de 20 anos, contou ao Correio que, recentemente, Gilvana havia ficado desaparecida por três dias e voltou pedindo ajuda à mãe para tratar a dependência química.

O corpo da vítima foi retirado do local pelo IML por volta das 12h. Em nota, emitida nesse sábado, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que apura a natureza da ocorrência, que, inicialmente, foi registrada como feminicídio. A 21ª Delegacia de Polícia (DP), localizada em Taguatinga, é responsável pela investigação. Até o fechamento desta matéria, a PCDF ainda não tinha atualizações sobre o caso. As investigações seguem andamento.

Se confirmado como feminicídio, este será o segundo crime desse tipo do ano. Em 5 de janeiro, o DF registrou o primeiro caso de feminicídio de 2025. Aos 27 anos, Ana Moura Virtuoso foi assassinada a facadas na Quadra 83 da Chácara Santa Luzia, na Estrutural, pelo companheiro dela, Jadyson Soares da Silva.

"Gilvana era uma boa pessoa. Todos os dias, passava nessa rua com a filha mais nova, de 9 anos, para vender as latinhas que juntava e conseguir alguns trocados. Ela era viúva e deixa cinco filhos", contou um amigo.