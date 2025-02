Justiça condena homem a 19 anos de prisão por tentativa de feminicídio

A Justiça do DF condenou um homem, nesta segunda-feira (3/2), por tentativa de feminicídio contra a então companheira. Everton Castro Damacena vai cumprir 19 anos de prisão em regime inicial fechado, sem possibilidade de recorrer em liberdade.

O crime ocorreu em 30 de novembro de 2023, em Planaltina. De acordo com o processo, o casal estava com amigos em casa, quando começaram a discutir, após o homem ouvir a namorada conversar com as amigas sobre problemas no relacionamento. Segundo relatos de testemunhas, Everton sacou uma faca e atacou a vítima, que estava sentada, atingindo-a em várias partes do corpo.

Everton ainda tentou ferir outras duas mulheres que estavam no local, chegando a encostar a faca na barriga de uma delas. Um homem que estava presente intimidou o agressor, que fugiu do local. A vítima, Camila, foi socorrida e levada para o hospital, onde passou por cirurgia e ficou internada por nove dias devido aos ferimentos.