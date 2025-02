Casal de paraguaios é preso transportando 120 tabletes de maconha

Um casal de paraguaios foi preso com 120 tabletes de maconha, equivalente a 84 kg. A dupla foi parada por policiais militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) em um ponto de bloqueio na altura do Recanto das Emas, com a grande quantidade de drogas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a abordagem, que ocorreu na noite deste domingo (16/2), a equipe observou um veículo se aproximando em alta velocidade e ordenou a parada do condutor. A polícia constatou que o veículo vinha do Paraguai. Em seguida, os policiais notaram um cheiro forte característico de maconha.

Os policiais iniciaram a inspeção e encontraram, em diversos compartimentos, os tabletes da droga maconha, totalizando aproximadamente 84 kg. Após o flagrante, os suspeitos foram encaminhados à Polícia Federal, onde foi realizada a prisão em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas.