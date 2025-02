Mulher que foi encontrada morta em terreno baldio é sepultada

Gilvana Sousa Silva, 46 anos, encontrada morta em um terreno baldio, na Boca da Mata, em Taguatinga, foi sepultada na tarde desta segunda-feira (17/2), às 14h30. O enterro, que comoveu amigos e familiares, contou com a presença de cerca de 50 pessoas, no Cemitério de Taguatinga. O corpo da mulher foi encontrado no sábado (15/2)

O laudo da morte de Gilvana foi dado como inconclusivo pelo Instituto Médico Legal (IML), segundo o tio de Gilvana, que preferiu não se identificar. Inicialmente, as investigações apontavam para a possibilidade de feminicídio. Porém, após uma análise minuciosa do corpo, fontes policiais informaram que os indícios de agressão percebidos em um primeiro momento perderam a força.



Segundo familiares, Gilvana era usuária de substâncias ilícitas havia nove anos. Em dependência química, a mulher tinha procurado ajuda da família algumas vezes, na tentativa de se abster do uso de entorpecentes. “Ela seria internada para tratamento. Antes do acontecido, já estava tudo acertado para a internação", lamentou o tio de Gilvana.



Ele contou que a sobrinha foi encontrada em um matagal de Taguatinga, próximo a um lixão. “Tem dois ferros-velhos em frente ao local onde acharam o corpo. Tinham que abrir investigações nessa linha. Deviam passar lá. Não sabemos realmente o que aconteceu. Ninguém pode afirmar o que foi e o que não foi. A perícia policial só sai em 60 dias”, explicou. "Ela estava em uma posição de dormir, meio que de lado (quando foi encontrada)", comentou outro familiar, que também não quis se identificar.

Nascida no Distrito Federal, Gilvana trabalhava como catadora de recicláveis e tinha seis filhos. Três deles viviam em uma casa, em Taguatinga, com ela e a mãe dela. Visivelmente abalada e comovida com a situação, uma das filhas que morava com a mulher relatou que sentiu muito a perda. “Ela nunca fez mal a ninguém. Minha mãe não morreu que nem um bicho, o motivo da morte dela ainda está indeterminado”, afirmou.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho