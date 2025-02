Sema abre inscrições para a 5ª Conferência Distrital do Meio Ambiente

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF) realizará um evento gratuito para debater e priorizar propostas relacionadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, em 22 e 23 de fevereiro. A 5ª Conferência Distrital do Meio Ambiente visa fortalecer a governança ambiental por meio de políticas públicas. Das 8 às 18h, a reunião será realizada na Unidade-Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape), que fica no SGAS 907, Conjunto A. Os interessados podem se inscrever neste link.

O encontro faz parte da mobilização nacional em torno do tema Emergência Climática – O desafio da transformação ecológica, e conta com discussões orientadas pelos eixos temáticos de mitigação, adaptação e preparação para desastres naturais, transformação ecológica, justiça climática e governança, e educação ambiental. Durante as plenárias, serão escolhidas as melhores iniciativas pelos delegados selecionados na etapa regional da conferência, que ocorreu em janeiro deste ano.

As propostas serão enviadas para a etapa nacional, que ocorre na primeira quinzena de maio, e consolida as decisões finais para subsidiar a implementação da política nacional sobre mudança do clima. A expectativa é de que essas iniciativas resultem em ações concretas e eficazes contra os impactos climáticos.

“Contamos com a participação de todos para que possamos avançar em ações concretas que protejam o nosso meio ambiente e garantam um futuro sustentável para as próximas gerações”, afirmou a vice-governadora Celina Leão.