Adolescente atacado por enxame de abelhas segue internado

Um adolescente de 14 anos teve que ser internado após levar cerca de 4.500 picadas de abelha, na última sexta-feira (14/2). Vitor Hugo Ferreira Duarte, de 14 anos, aluno do 8º ano do Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol, na Fercal, foi atacado pelos insetos ao tentar recuperar uma bola que caiu fora da quadra da escola. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue entubado, sem previsão de alta.

Vitor Hugo e outros colegas jogavam futebol quando a bola foi parar em uma área de mata, ao lado da escola. Ao descer uma ribanceira para buscá-la, o adolescente acabou pisando em um pneu, onde a colmeia estava escondida. Os insetos, então, se alvoroçaram e atacaram o estudante.

A tia do jovem, a agente comunitária de saúde Letícia Araújo, 44 anos, contou que a filha dela, Laura Araújo Barbosa, 13 anos, que estuda na mesma turma que o garoto, ouviu os gritos de desespero e ligou para ela. “Minha filha me ligou e falou ‘mãe, socorro, socorro! O Vitor caiu e as abelhas estão nele!’”, relatou.

Letícia estava trabalhando no posto de saúde próximo à escola quando recebeu a ligação e correu para o local. Ao chegar, encontrou uma cena desesperadora. “O Vitor estava mais afastado, dando sinal com a mão, pedindo ajuda. A merendeira da escola tentava alcançá-lo. O pessoal estava jogando água para tentar afastar as abelhas, mas o enxame não dispersava”, contou.

Resgate e estado de saúde

Diante da situação, a escola colocou fogo em uma área próxima para afugentar os insetos. Somente assim, conseguiram chegar até o menino. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF) foi acionado e levou o adolescente para a Unidade Básica de Saúde (UBS) 03 da Fercal. De lá, ele foi transferido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho e, posteriormente, para o hospital Home, onde segue internado na UTI.

O veneno das abelhas causou uma forte reação no organismo do adolescente. “Ele continua sedado porque está com muita dor. Está recebendo muito soro para tentar eliminar o veneno. Os médicos não descartam a possibilidade de hemodiálise, já que os rins dele estão sobrecarregados”, explicou Letícia.

Em nota, a Secretaria de Educação informou que “o vice-diretor prestou o primeiro atendimento e acompanhou o estudante até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, localizada ao lado da escola”. A pasta ainda ressaltou que segue em contato com a direção da unidade escolar, que acompanha a família do estudante, oferecendo todo o suporte necessário.