Agente do Detran- DF derruba motorista durante fiscalização

Vídeo mostra agente do Detran- DF derrubando motorista no chão durante fiscalização - (crédito: Material cedido )

Um vídeo mostra um agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) derrubando um motorista no chão durante uma operação de fiscalização. O caso ocorreu na madrugada de domingo (16/2), na região da Asa Norte.

Nas imagens, é possível ver o homem sendo retirado do automóvel e, em seguida, jogado no asfalto. Após ser imobilizado por alguns segundos, o motorista é liberado pelos agentes.

Veja o vídeo:

Questionado pela reportagem, o Detran-DF informou, em nota, que, durante a operação de fiscalização, o condutor de um GM Celta desobedeceu à ordem dos agentes para apresentar os documentos obrigatórios. Além disso, ele tentou dar ré no veículo enquanto a equipe verificava a placa de identificação traseira. "Diante da postura do condutor, do risco real de evasão do local e do quase atropelamento dos servidores, um dos agentes agiu para retirar a chave do veículo", afirmou a autarquia.

Ainda de acordo com o Detran-DF, durante a abordagem, os agentes constataram que o condutor estava com a CNH vencida desde 2002. “O automóvel possui quase R$ 8 mil em débitos, e o último licenciamento ocorreu em 2008. Além disso, a placa de identificação traseira estava inelegível. O Detran-DF esclarece que está apurando as informações e analisará todo o contexto da abordagem, considerando os riscos de evasão do condutor e de atropelamento dos agentes de trânsito.”