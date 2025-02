Homem é preso por enforcar e agredir a ex-companheira no Gama

A Polícia Militar do DF foi acionada, por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (17/2), para atender uma denúncia de violência doméstica no Setor Central do Gama. Em um apartamento, a vítima, uma jovem de 21 anos, relatou aos militares que estava dormindo quando foi acordada pelo ex-companheiro, que a enforcava e passou a agredi-la.

O agressor, também de 21 anos, teria iniciado a violência após uma discussão motivada por uma conversa no celular da vítima. O homem tem seis passagens policiais por porte e uso de entorpecentes.

A mulher relatou ainda que teve a cabeça jogada contra a parede, foi xingada e ameaçada de morte. O agressor, segundo ela, estava hospedado em uma residência dela nos últimos dias, pois a família dele não o aceitava em casa por culpa do vício em drogas. A vítima, que tem uma filha de cinco meses com o autor, apresentava lesões no pescoço, na parte interna do lábio inferior, no joelho e na coxa.

A equipe da PMDF realizou diligências e encontrou o agressor escondido entre os carros no estacionamento do bloco. Ao ser abordado, ele confirmou que havia enforcado a vítima. Diante dos fatos, foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para registro da ocorrência, de acordo com a polícia, ainda sob efeito de álcool e cocaína, apresentando comportamento agressivo em relação à vítima.

A PMDF orienta que, em situações de risco, as vítimas acionem imediatamente o 190 ou procurem uma delegacia especializada.